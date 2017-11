Jokelassa ei juuri muistella ampumisia – ”Me ollaan selviytymisen pioneereja Suomessa”, sanoo opettaja Kim Kiuru

Kaupunki

Jokelassa ei juuri muistella ampumisia – ”Me ollaan selviytymisen pioneereja Suomessa”, sanoo opettaja Kim Kiu

Jokelan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turha

Vuonna

Valvontakameroita

Jokelan

Joukkoampumiset muuttivat koulujen turvaohjeistusta

7. marraskuuta

Tammikuussa