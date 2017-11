Veljekset yrittivät tilata ulkomailta amfetamiinia naapurin osoitteeseen – jäivät kiinni, kun naapuri antoi tullin kuvata postilaatikkonsa luvatonta kurkkimista

Kaupunki

parikymppiset joensuulaisveljekset yrittivät tilata Hollannista amfetamiinia internetistä löytämiensä ohjeiden avulla. He tilasivat huumelähetyksen hämäyksen vuoksi naapurinsa osoitteeseen. Maksu hoidettiin virtuaalivaluutta bitcoineilla.Huumekaupat paljastuivat alkukesällä 2016, kun tulli otti toukokuun 2016 lopulla kirjeitse yhteyttä veljesten naapurissa Joensuussa asuvaan mieheen, jonka osoitteeseen veljekset olivat tilanneet isoksi katsottavan määrän, 212 grammaa amfetamiinia Hollannista. Kirjeessä ilmoitettiin tullin takavarikoineen naapurin nimellä maahan tulleen paketin.Mies soitti pian kirjeen saapumisen jälkeen tulliin. Häntä neuvottiin, ettei hänen tarvitsisi tehdä mitään. Mies oli kuitenkin havainnut naapurissa asuvan pojan käyttäytyvän omituisesti postilaatikoilla käydessään. Poika vilkuili ympärilleen miehen talon suuntaan ja vaikutti postilaatikolla käydessään tarkastavan myös naapurin laatikon.Veljesten perheen postilaatikko on sijaitsi samassa rivissä kahden muun naapurin laatikon kanssa. Heistä toinen oli tullin yhteydenoton saanut mies.Mies kuvasi salaa kolmena peräkkäisenä päivänä postilaatikollaan käyvää naapurinpoikaa. Sen jälkeen hän ilmoitti havainnoistaan tullille, joka lähetti työntekijänsä kuvaamaan postilaatikoita. Piilokamera asennettiin miehen saunaan, jonka ikkunasta tapahtumat tallentuivat. Samana iltana tullin työntekijät kävivät takavarikoimassa veljesten tietokoneet.ovat koko ajan kiistäneet tilanneensa huumeita postitse. Oikeuden mukaan todisteet riittävät kuitenkin osoittamaan rikoksen tapahtuneeksi.Molempien koneilta on löytynyt muun muassa Google-hakuja, joissa on etsitty tietoa esimerkiksi kannabiksesta ja sen kasvattamisesta, huumeiden tilaamisesta ulkomailta Suomeen, ohjeita postin anonyymista vastaanottamisesta ja bitcoinien ostamisesta. Lisäksi veljeksistä vanhemman koneella on vierailtu erilaisilla huumausaineiden kauppapaikoilla ja etsitty tietoa huumerikoksesta kiinni jäämisestä.Veljesten mukaan huumeet ja huumekauppa kiinnostivat ja kyseiset haut oli tehty silkasta mielenkiinnosta ja oppimisen halusta.Postilaatikolla käymistä ja naapurin laatikkoon kurkkimista veljekset perustelivat sillä, että joskus posti on jaettu väärin. Naapurin mies ei kuitenkaan muistanut, että postit olisivat hänen aikanaan menneet sekaisin.Myös käräjäoikeus piti selitystä epäuskottavana. Tulkintaan vaikutti se, että laatikoilla käynyt poika oli katsonut vain yhden naapurin laatikkoon, joka sattui olemaan se osoite, johon tullin nappaama huumelähetys oli osoitettu.Myös hovioikeus totesi lausunnossaan, että huumausaineen tilaaminen postitse ulkomailta omaan osoitteeseen muodostaa suuren riskin kiinnijäämisestä. Jonkun muun osoitteeseen tilaaminen taas edellyttää, että tilaaja pystyy valvomaan valitsemaansa osoitteeseen saapuvaa postia tai muutoin varmistamaan, ettei aine päädy jonkun muun haltuun. Tästä syystä hovioikeus piti uskottavana käräjäoikeuden tulkintaa, jonka mukaan veljekset olivat tilanneet amfetamiinilähetyksen lähinaapurinsa osoitteeseen eivätkä omaansa.veljen koneelta selvisi tutkimuksissa myös, että hänen tililtään oli toukokuussa 2016 tehty reilun 410 euron arvoinen bitcoinsiirto. Bitcoinit ovat yleinen tapa maksaa ulkomailta tilattuja huumeostoksia.Vanhempi veli on puolustautunut vetoamalla siihen, että bitcoineilla voi ostaa laillisiakin asioita internetissä. Käräjäoikeuden mukaan 410 euron bitcoinhankinta ja sitä vastaava bitcoinsiirto sopivat ajallisesti ja määrällisesti yhteen tullin nappaaman huumausainelähetyksen kanssa.Syyttäjän mukaan bitcoin-siirrot yhdessä Google-hakujen kanssa kertovat siitä, että veljekset ovat etsineet huumeiden ostamisesta tietoa tosissaan.olivat valittaneet Vantaan käräjäoikeuden joulukuussa 2016 antamasta tuomiosta hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion perjantaina.Veljeksistä vanhempi sai törkeästä huumausainerikoksesta yhden vuoden ja kuuden kuukauden pituisen ehdollisen vankeusrangaistuksen ja 20 tuntia yhdyskuntapalvelua. Nuorempi veli oli teon aikana alaikäinen. Hän sai nuorena henkilönä tehdystä törkeästä huumausainerikoksesta yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.Oikeuden mukaan teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä myös siksi, että se oli tehty suunnitelmallisesti ja häikäilemättömällä tavalla toisen henkilön nimi- ja osoitetietoja käyttäen. Lisäksi rikoksen vakavuuteen vaikuttivat kaupan kohteena olleen huumausaineen iso määrä ja tekijöiden nuori ikä. Veljeksistä vanhempi oli tekoaikana 18-vuotias ja nuorempi alaikäinen. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että tapauksessa oli suuri todennäköisyys, että huumeet päätyvät alaikäisen käyttöön ja levitykseen.