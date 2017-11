Varas pääsi ikäihmisten koteihin pyytämällä puhelinluetteloa, kynää ja paperia sekä laastaria – sai kaksi vuotta vankeutta yhteensä 26 varkaudesta

Kaupunki

mies ehti varastaa kymmeniltä ikäihmisiltä rahaa ja arvoesineitä tuhansien eurojen arvosta Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla, ennen kuin jäi kiinni. Miehen vuosina 2015–2016 tehtailemien rikosten joukkoon mahtuu muutama asuntomurtokin, mutta pääosin hän pääsi uhriensa omaisuuteen käsiksi yhtä kaavaa noudattelevalla tempulla.Rikossarjan ensimmäinen teko tapahtui toukokuun 15. päivänä vuonna 2015 Helsingissä. Mies lyöttäytyi itselleen ennalta tuntemattoman naisen seuraan tämän asunnon ulkopuolella ja pyysi päästä sisään katsoakseen puhelinluetteloa. Asunnosta hän nappasi mukaansa naisen lompakon sillä välin, kun tämä oli toisessa huoneessa puhelinluetteloaan etsimässä. Lompakossa olleiden 150 euron lisäksi mies nosti naisen pankkitililtä samana päivänä kahdella eri kerralla yhteensä 360 euroa. Lisäksi hän teki kortilla 56,40 euron arvoisen oston.Viikkoa myöhemmin mies murtautui Katajanokalla iäkkään miehen asuntoon parvekkeen ikkunan kautta. Hän anasti asunnosta ainakin neljä kultasormusta, keräilyrahoja, sota-aikaisia mitaleja sekä pöytähopeita. Käräjäoikeuden mukaan mies vei iäkkään miehen asunnosta myös tämän naapurin avaimen.Kesäkuussa 2015 mies murtautui Kannelmäessä sijaitsevaan asuntoon rikki potkimansa ikkunan kautta. Paikalla ollutta asukasta hän oli potkaissut kahdesti reiteen, mikä toi hänelle myöhemmin pahoinpitelysyytteen.jälkeen mies piti ilmeisesti rikollisista toimista taukoa joulukuuhun asti.Joulukuun 12. päivänä hän pyrki jokin pyyntö verukkeenaan helsinkiläisnaisen asuntoon ja varasti tämän käsilaukun, jonka mukana nainen menetti lompakossa olleet 40 euroa käteistä rahaa, kortteja, matkapuhelimensa ja muuta irtainta omaisuuttaan. Myöhemmin samana päivänä hän nosti naisen tililtä yhteensä 1 360 euroa.Jouluviikolla mies juoni itsensä rikollisissa aikeissa sisään vielä kahteen muuhunkin asuntoon. Niistä ensimmäinen kohdistui Helsingissä sijaitsevaan palvelutaloon. Mies soitti iäkkään naisen asunnon ovikelloa ja pyysi päästä sisään vaihtamaan rahojaan pienempiin. Nainen oli antanut hänen tulla sisälle asuntoon. Naisen huomion kiinnittyessä muualle, mies nappasi mukaansa hänen 200 euroa käteistä sisältäneen lompakkonsa ja poistunut paikalta.Seuraavana päivänä mies varasti samanlaisella taktiikalla 200 euroa käteistä toiselta iäkkäältä helsinkiläisnaiselta. Tapaninpäivänä hän varasti Keravalla iäkkään naisen lompakon ja nosti hänen tililtään 240 euroa.Mies jatkoi saman juonen turvin varasteluaan lähes koko tammikuun ajan Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla. Mukaan mahtuu myös yksi asuntomurto.Uhreikseen mies valikoi aina iäkkäitä, joko kotonaan tai palvelutaloissa asuvia ihmisiä, joiden omaisuuteen hän pääsi käsiksi palveluksia pyytämällä. Yleensä mies pyysi vanhuksia rikkomaan rahaa pienemmäksi tai lainaamaan kynää ja paperia. Kerran hän pyysi sormeensa laastaria. Haltuunsa saamillaan pankkikorteilla hän pyrki nostamaan lisää rahaa.hän ehti alle vuoden aikana tehtailla 26 varkautta, joista osan Tuusulan käräjäoikeus katsoi törkeiksi. Lisäksi miehelle luettiin oikeudessa syytteet viidestä maksuvälinepetoksesta, yhdestä pahoinpitelystä ja kotirauhan rikkomisesta.Mies tunnusti syyllistyneensä suurimpaan osaan rikoksista sillä tavalla kuin ne syyttäjän mukaan tapahtuivat. Osa uhreista vaati häneltä lisäksi korvauksia rikosten aiheuttamasta henkisestä ja fyysisestä kivusta ja särystä. Näihin syytekohtiin mies kiisti olevansa syyllinen.Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi helmikuussa 2017 35-vuotiaan miehen kahden vuoden vankeusrangaistukseen sekä maksamaan uhreilleen korvauksia yhteensä yli 10 000 euroa. Miehen taloudellisen tilanteen vuoksi summa jää valtion maksettavaksi.Vankeustuomioon vaikutti miehen aiempi rikoshistoriansa. Käräjäoikeuden mukaan miehen rikosrekisteristä ilmenee, että hän on viime vuosien aikana syyllistynyt toistuvasti lukuisiin omaisuusrikoksiin, joista hänet on tuomittu vankeusrangaistuksiin. Sen vuoksi hänelle nyt tuomittu rangaistus on ehdoton. Rikosten lukumäärä ja samankaltaisuus osoittavat käräjäoikeuden mukaan miehen ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, mikä on otettu huomioon syyttäjä vaatimilta osin rangaistusta koventavana seikkana.Mies valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, mutta perui myöhemmin valituksensa. Helsingin hovioikeus katsoi näin ollen perjantaina, että käräjäoikeuden tuomio jää voimaan.