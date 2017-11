Kuka jätti kalansa Kumpulan kierrätyspisteelle? Siiat mätänevät styroksilaatikossa, turskat löyhkäävät ruohikolla

Kaupunki

Kuka jätti kalansa Kumpulan kierrätyspisteelle? Siiat mätänevät styroksilaatikossa, turskat löyhkäävät ruohiko

Kumpulan

maauimalan pysäköintialueen laidalla haisee pilaantunut kala. Löyhkän lähde löytyy pysäköintialueen reunalla olevan kierrätyspisteen takaa: kaksi laatikollista kalaa.Kalat ovat päätyneet paikalle mitä ilmeisimmin ihmisen toiminnan seurauksena, sillä savustetuilta siioilta vaikuttavat kalat ovat yhä styroksilaatikossaan sen näköisinä, että joku on ne sinne pakannut. Siiat pötköttävät siistissä pinossa.Toinen laatikko on tyhjä ja sen sisältö, kaksi isoa kalaa, lojuu lehtien ja ruohon päällä kauempana. Isot kalat saattavat olla pieniä turskia, jotka ovat jo varsin lahonneessa tilassa. Turskia ne voisivat olla senkin puolesta, että laatikon kyljessä lukee englanniksi ”cod whole”, siis ’kokonaisia turskia’ suomeksi.Kalojen painoksi on merkitty 23,260 kilogrammaa. Saattaa siis olla, että kaloja on alun perin ollut useampi. Merkintä tuntuu viittaavan siihen, että kalat ovat olleet myynnissä, mutta jääneet syystä tai toisesta yli ja päätyneet pysäköintialueen laitaan ikään kuin niille ei olisi ollut vaihtoehtoista loppusijoituspaikkaa.kuka on heittänyt kalat metsän laitaan haisemaan? Sitä ihmetteli naapurustossa asuva mies, joka otti asiassa Helsingin Sanomiin yhteyttä.Hänelle löydöstä kertoi kalat nähnyt – ja epäilemättä myös haistanut – tuttava. Mies on käynyt itsekin niitä ihmettelemässä.”Laatikot olivat vielä aiemmin olleet päällekkäin kierrätyspisteen takana. Nyt ne isommat kalat oli joku kaatanut ojan viereen.”maauimalan pysäköintialueen kierrätyspisteelle voi tuoda esimerkiksi metallia, lasia, pahvia ja muovipakkausjätettä. Kalat ovat biojätettä, ja ne olisi pitänyt viedä biojätteen keräyspisteeseen.Kalojen styroksipakkaukset sen sijaan olisi voinut jättää kierrätyspisteeseen esimerkiksi muovijätteen keräysastiaan.