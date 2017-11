Helsinki siirtää lisää erityistä tukea tarvitsevia tavallisiin luokkiin – kerro kokemuksesi, miten erityisopetus nykyisin toimii

Kaupunki

Helsinki siirtää lisää erityistä tukea tarvitsevia tavallisiin luokkiin – kerro kokemuksesi, miten erityisopet

Helsinki

Helsingissä

Erityinen

aikoo tulevana vuonna siirtää entistä isomman osan erityistä tukea saavista oppilaista tavallisille luokille.Kaipaamme siksi kokemuksia: miten hyvin erityisopetus toimii pääkaupunkiseudulla? Millaiselta arki näyttää kouluissa opettajan näkökulmasta? Miten hyvin oma lapsesi on saanut tarvitsemaansa tukea – tai sinä itse?Helsingin vanhempainyhdistysten keskusjärjestön Helvaryn mukaan kymmeniä lapsia odottaa tarvitsemaansa erityisluokkapaikkaa. On lapsia, jotka eivät tästä syystä käy koulua lainkaan – joskin nämä ovat Helvaryn mukaan yksittäistapauksia.Olemme kiinnostuneita myös onnistumisista. Millaista tuki on, kun kaikki toimii? Miten sitä voisi kehittää tulevaisuudessa?erityisopetus on yksi teema, josta linjataan ensi vuoden budjetin yhteydessä. Puolueiden välisissä neuvotteluissa tähän luvattiin jo hiukan lisää rahaa, mutta kyse on myös laajemmista muutoksista.Nykytilanne on, että erityistä tukea saavista lapsista integroituna tavalliseen luokkaan on 40 prosenttia, loput 60 prosenttia erityisluokilla. Ensi vuonna suhdeluku haluttaisiin kiepauttaa toisin päin eli erityisluokkien osuus olisi tämän jälkeen Helsingissä samaa luokkaa kuin valtakunnallinen keskiarvo.Integraatio tarkoittaa siis tilannetta, jossa erityistä tukea saava lapsi käy koulua ihan tavallisessa isossa luokassa, mutta voi saada samalla muuten vahvaa apua opiskeluunsa. Tämä voi tarkoittaa vaikka avustajaa, erityisopettajan tukea, osaa ajasta pienemässä opetusryhmässä.Toinen vaihtoehto on erityisluokka lähellä kotia tai paikka erityiskoulussa.Kumpikaan vaihtoehto ei ole kaikille se parempi. Riippuu lapsen yksilöllisestä tilanteesta mikä hänelle sopii, samoin siitä, miten paljon tukea tavalliseen luokkaan oikeasti tarjotaan.tuki on kolmas ja korkein porras nykyisessä tukijärjestelmässä. Kaksi matalampaa ovat yleinen ja tehostettu tuki.Enemmän kuin joka kymmenes koululainen pääkaupungissa tarvitsee erityistä tukea, tai siis suomenkielisissä kouluissa yhdentoista prosentin ja ruotsinkielisissä reilun seitsemän. Prosenttiosuuden ei uskota lähitulevaisuudessa muuttuvan. Lasten määrällä mitattuna erityisopetuksen tarve kasvaa, koska koululaisten määrä Helsingissä kasvaa.Haemme kokemuksia erityisesti pääkaupunkiseudulta, peruskoulun lisäksi voi kertoa erityisen tuen toteutumisesta muissakin oppilaitoksissa. Vastausaikaa on 15.11. saakka. Voit vastata alla tai sähköpostilla osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi.