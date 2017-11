Kaupunki

Tokoinrannan puut levittävät niin ärhäkkää bakteeria, että ne piti kaataa ja polttaa saman tien

Bakteerin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Bakteeri

Bakteeri

Video jutun yläpuolella näyttää, miten puut saivat kyytiä maanantaina.