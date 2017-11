Ahdistelusta syytetty Kallion lukion opettaja sai suullisen huomautuksen jo vuonna 2004 – Entinen oppilas HS:lle: ”Näytelmissä oli aina nuori tyttö lavalla vähissä vaatteissa”

Kaupunki

Ahdistelusta syytetty Kallion lukion opettaja sai suullisen huomautuksen jo vuonna 2004 – Entinen oppilas HS:l

Häirinnästä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pohjolaisen

Useat

Kallion lukio

Entinen

Kallion