Espoo suunnittelee 5 000 ihmisen kerrostalolähiötä keskelle metsää, 1–2 kilometrin päähän lähimmästä bussipysäkistä – ”Jos ihan suoraan sanon, se on pelkästään ahneutta”

Kaupunki

Espoo suunnittelee 5 000 ihmisen kerrostalolähiötä keskelle metsää, 1–2 kilometrin päähän lähimmästä bussipysä

Espoon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Alueella

Särkijärvi

Korkeiden

Kun

Myöskään