Helsinkiläispoliisi unohti patruunan aseeseen ja ampui vahingonlaukauksen – syytteet kumottiin jo kerran, nyt asia palaa takaisin käräjäoikeuteen

Kaupunki

Helsinkiläispoliisi unohti patruunan aseeseen ja ampui vahingonlaukauksen – syytteet kumottiin jo kerran, nyt

Helsinkiläispoliisi

Oikeusistuimiin asti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tätä nykyä

Pitkään

Helsingin käräjäoikeus

Hovioikeus katsoi

ampui lokakuussa 2014 vahingonlaukauksen, jonka jälkipuinti jatkuu vieläkin. Itse ampumisesta ei sinällään aiheutunut vaaraa, sillä vahingonlaukaus ammuttiin ampumaradalla kohti maalitaulua.Helsingin hovioikeus palautti tiistaina jo kertaalleen käräjäoikeudessa ratkaistun asian uudelleen käsiteltäväksi alimmalle oikeusasteelle.asia eteni sen vuoksi, että selvitystä vaatii, ohittiko poliisi voimankäyttökoulutuksessa kouluttajan antaman käskyn. Tarkemmin sanottuna syyte perustuu siihen, jättikö hän käskystä huolimatta tarkastamatta Glock-merkkisen virka-aseensa patruunapesän.Valtion virkamieslain 14 pykälän 1 momentin mukaan virkamiehen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä, oikeudenkäyntiasiakirjoissa perustellaan.43-vuotias poliisimies ei ole kokematon aseenkäyttäjä, sillä hänellä on takanaan jo 20 vuoden ura poliisivoimissa. Kertomansa mukaan mies pitää tavallisena päivänä virka-Glockinsa patruunapesässä patruunaa, ja ase on myös jatkuvasti vireessä.Ladatulla aseella on pakko ampua ennen sen säilytykseen jättämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin niin sanotun tyhjän laukauksen ampumista. Ase siis laukaistaan vasta sen jälkeen, kun lipas on irrotettu ja luisti vedetty taakse. Näillä toimenpiteillä aseen pitäisi normaalitilanteessa tyhjentyä patruunoista.Tyhjät laukaukset ammutaan luotiloukkuun eli erikoisvalmisteiseen laatikkoon sen varalta, että aseessa sattuukin olemaan ”tyhjän laukauksen” aikana patruuna.oikeusrumbaan johtanut vahingonlaukaus sattui säännösten mukaisessa voimankäyttökoulutuksessa.Mies ampui tyhjän laukauksen sääntöjen mukaisesti kohti maalitaulua, kuten ampumaradalla kuuluukin. Aseeseen oli kuitenkin jäänyt vahingossa patruuna, mikä aiheutti yllättävän pamauksen.Kaksi ilman kuulosuojaimia tapahtumahetkellä ollutta poliisia joutui tarkastuttamaan kuulonsa lääkärissä, mutta mitään vaurioita ei päässyt syntymään.Syytetyn mukaan hän ei jättänyt tarkoituksella noudattamatta kouluttajan ohjeita, vaan patruuna jäi käsiaseeseen inhimillisen erehdyksen vuoksi. Poliisi myös katsoo, että muiden ihmisten kuulonsuojaus ei voi olla hänen vastuullaan ampumaradalla.hylkäsi syytteet aseen varomattomasta käsittelystä ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta syksyllä 2016. Syyttäjä kuitenkin valitti ratkaisusta.Asian selvittely sai Helsingin hovioikeudessa yllättävän käänteen. Tutkittavaksi tuli, voiko koko käräjäoikeuden tuomiota pitää asianmukaisena.”Syyttäjän valitettua käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeus on ottanut viran puolesta tutkittavakseen, onko käräjänotaari ollut edellä mainitun kokoonpanon puheenjohtajana toimivaltainen käsittelemään asian. Asiassa on siten kysymys käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta”, hovioikeuden asiakirjoissa perustellaan.Käräjänotaari on tuomioistuinharjoittelua suorittava juristi.tiistaina antamassaan päätöksessään, että virkarikokset soveltuvat laatunsa puolesta varsin huonosti tuomioistuinharjoittelua suorittavan käräjänotaarin ratkaistavaksi. Perusteluna tälle on muun muassa se, että virkarikosasioiden vähäinen lukumäärä tekee niistä tavallista rikosasiaa vaikeampia.Hovioikeuden mielestä käräjänotaaria ei olisi saanut määrätä toimimaan puheenjohtajana käräjäoikeudessa. Näin ollen käräjäoikeus ei ollut asiaa ratkaistessaan päätösvaltainen, eli myös sen antama ratkaisu pitää mitätöidä. Asian käsittely jatkuu siis hovioikeuden päätöksellä toistamiseen käräjäoikeudessa.Myös oikeudenkäyntikuluihin liittyvät ratkaisut siirtyvät uudemman kerran käräjäoikeuden puntaroitaviksi.