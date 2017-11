Kymmenet Tampereen yliopiston entiset opiskelijat tunnistivat ahdistelusta epäillyn Kallion lukion opettajan – ”Meillä oli samanlaisia raiskausharjoituksia”

Kaupunki

Kymmenet Tampereen yliopiston entiset opiskelijat tunnistivat ahdistelusta epäillyn Kallion lukion opettajan –

Kallion

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Opiskelijat

Harjoituksen

Entisistä

Korjaus 8.11. klo 21.37: Kursseilla ei ollut varsinaista harjoitusta, jossa olisi simuloitu rakastelua, vaan niin saattoi tapahtua improvisaation yhteydessä.