Mies sulloi puoli kiloa metamfetamiinia vesimelonin sisään ja salakuljetti Suomeen – oikeus tuomitsi yli kolme vuotta vankeutta

Kaupunki

Mies sulloi puoli kiloa metamfetamiinia vesimelonin sisään ja salakuljetti Suomeen – oikeus tuomitsi yli kolme

Heinäkuussa

Tapahtumat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Todistajina

Todistajat

Käräjäoikeus