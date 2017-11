Kaupunki

Ketjukolari ja peräänajo Turunväylällä Espoossa – yksi kaista suljettu liikenteeltä

Turunväylällä lähellä Nihtisillan liittymää on tapahtunut kaksi kolaria. Toisessa on kyseessä kahden auton peräänajo, toisessa neljän auton ketjukolari. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan yksi henkilö on loukkaantunut lievästi. Lisäksi onnettomuuksista aiheutui pieniä peltivaurioita.



Onnettomuudet tapahtuivat Turun suuntaan menevillä kaistoilla 100 metrin päässä toisistaan. Tapahtumapaikka sijaitsee noin 300 metriä Turveradantiestä Nihtisillan liittymän suuntaan. Yksi kaista on onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä.



Muilla kaistoilla liikenne sujuu normaalisti.



Hälytys onnettomuuspaikoille tuli puoli kuuden aikaan illalla.



Korjaus 9.11.klo 18.33: Toisessa kolarissa oli osallisina kolmen sijaan neljä autoa.