Jarkko Koskinen aikoo kokeilla kaikki Helsingin wieninleikkeet – Tässä menee leike numero 19, ja aika monta on vielä syömättä

Kaupunki

Jarkko Koskinen aikoo kokeilla kaikki Helsingin wieninleikkeet – Tässä menee leike numero 19, ja aika monta on

Jarkko Koskisella

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Wieninleike

Koskisen

Kuvan

Entä

Jarkko Koskisen lempipaikat Helsingissä

Zinnkeller ★★★★

Hieta ★★★★

Kosmos ★★★★

on missio. Moninaisia konsultti- ja media-alan töitä tekevä Koskinen on alkukeväästä saakka pyrkinyt kuvaamaan jokaisen helsinkiläisen ravintola-annoksen, jonka on syönyt.Annokset hän arvioi vajaalle tuhannelle lukijalle Helsingin ravintolat -sivustolla.Mutta mikään ei ole puhutellut kuin itävaltalainen kansallisruoka wieninleike. Siksi Koskinen on päättänyt etsiä kaikki Helsingin annosta tarjoavat ravintolat.Nyt ravintola Kosmoksessa järjestyksessä on yhdeksästoista annos.on Koskisen mukaan huomattava ruokalaji, koska se kertoo paljon ruokakulttuurin vääjäämättömästä muutoksesta.”Moni puhuu Wienissä syödyistä leikkeistä. Suomalaiset unohtavat, että Itävallasta asti tullut ateria muuttuu matkalla. Annokseen ei alun perin kuulu tiettyjä lisukkeita – suomalainen annos on siis aivan eri asia kuin itävaltalainen”, Koskinen sanoo Kosmoksessa.Hän osoittaa ravintolan kulmapöydässä leikettä, jossa on anjovista, kaprista ja muusia. Tämä on monen mukaan syntiä, Koskinen sanoo, mutta sellainen arvostelu on hänen mielestään aivan turhaa.”Ruoka sopeutuu saatavilla oleviin aineksiin ja tapoihin toimia. Sama vaikka karjalanpiirakoiden kanssa.”Siksi Koskista ihmetyttää ajatus, että joku sivuuttaisi annoksen vain koska se ei ole alkuperäisen mukaisesti tehty. Suurin osa Helsingin leiketarjonnasta esimerkiksi on Koskisen mukaan krapularuokaa ja halpaa mutta sellaisenaan varsin toimivaa.mukaan hän ei alun perin ajatellut ruoasta näin.Ennen projektia Koskinen esimerkiksi ei osannut tehdä eroa vasikan ja porsaan välillä.Nyt häntä vähän pelottaa mahdollisuus, että ravintoloissa jo tunnistettaisiin hänet ja se vaikuttaisi tarjoillun ruoan laatuun.Koskinen toivoo projektin kautta muutosta ravintoloista käytävään keskusteluun. Ennen leikekronikointia hän kertoo istuneensa hiljaa, ”vaikka ruoka maistuisi hiileltä”.”Ravintoloiden viestintää konsultoituneena tiedän, että palautteella on merkitystä. Ravintolat janoavat rakentavaa palautetta.”Hän suosittelee lukijoille, että seuraavalla kerralla, kun tarjoilija kysyy ”maistuiko”, vastaus olisi jotain muuta kuin pelkkä kyllä.Toisaalta hän toivoo arvonpalautusta annokselle. Hänen mukaansa ruokalaji on jäänyt paitsioon ja lehtipihvin varjoon.”Wieninleike on lohturuoka, jota söin lapsena huoltsikalla mutsin ja faijan kanssa.”oton lisäksi Koskinen saattaa tehdä annoksesta videon. Nytkin hänellä on videokamera mukana. Sen lisäksi hän kirjoittaa pitkän ja usein rönsyilevän arvostelun.”Olen yksi Suomessa sadoistatuhansista, jotka kuvaavat jokaisen syömänsä annoksen Instagramiin. Miksi en siis tekisi sitä järjestäytyneemmin.”Jäljellä on Koskisen arvion mukaan kymmenisen annosta ja ravintolaa.Kuvien ottaminen on pakottanut Koskisen omien vakiopaikkojen toiselle puolelle. Läppärityöläisenä hän sanoo syövänsä ulkona joka tapauksessa paljon.Koskinen on ollut mukana perustamassa esimerkiksi vegaaniseen ruokaan keskittyvää Vegetuutti-verkkoyhteisöä.”Välillä homma on tuntunut vähän turhalta, kun lähtee Pohjois-Haagaan pitsapaikkaan yhdeksän euron wieninleikkeen perässä.”Kosmoksen annos?”Tämä on vähän pikkuinen. Tyypillisesti wieninleike on lautasen kokoinen. Kapriksia ja erikoiseen tapaan suolaa pinnassa. Ei mikään huono. Kolmanneksi tai neljänneksi paras.”Annos 15,80 e. Meritullinkatu 25, Helsinki.”Zinnkellerin wieninleike on kevyesti tähänastisista wie­ninleikkeistä paras. Se on mietitty kokonaisuus, josta henkii perinteiden kunnioitus ja yksinkertaisten makujen riittävyys.”Annos 26 e. Hietalahdenranta 11, Helsinki.”Annoksen anjovis on yksi parhaista, mihin olen törmännyt, mutta sitä on lähtökohtaisesti annoksessa hieman liian vähän – – Itse leike on suuri ja mainoskuviaan kuohkeampi ilmestys.”Annos 28 e. Kalevankatu 3, Helsinki.”Leivitys on samaan aikaan kuohkea ja rapea, ja maku oli myös täysin kohdallaan, pientä liiallista suolaa lukuun ­ottamatta.”