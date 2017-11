Veljensä kadottanut Eduard Puhk kuoli surun murtamana 1943 – Nyt suvun arvorakennus rapistuu pulujen ja kodittomien asuttamana autiotalona Helsingin paraatipaikalla

Kaupunki

Veljensä kadottanut Eduard Puhk kuoli surun murtamana 1943 – Nyt suvun arvorakennus rapistuu pulujen ja koditt

Vuoden

Puhkit

Tip. Tip. Tip.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kerroksissa

Ja kaikkialla

Helsingin

Maret Puhk

1990-luvun

Sisällä

Taideyliopisto havittelee myllyn rakennuksia

Kun

Vuonna