”Kukaan älykäs ja kaunis nainen ei halua seurustella työttömän, kouluttamattoman miehen kanssa” – 28-vuotias Valtteri ja 26-vuotias Kharouf kertovat tarinansa syrjäytymisestä

”Kukaan älykäs ja kaunis nainen ei halua seurustella työttömän, kouluttamattoman miehen kanssa” – 28-vuotias V

”Yksin jääminen ahdistaa eniten.”

Helsinkiläinen Valtteri, 28, kertoo:

Minulla oli vaatteet päällä ja ruokaa vatsassa, mutta meillä ei luettu kirjoja, harrastettu kulttuuria tai keskusteltu.

valmistuin lukiosta priimuksena laudaturin papereilla

Monista tekemistäni töistä on jäänyt fiilis, että elämä ei ole elämisen arvoista.

Kukaan ei ole tässä maailmassa siksi, että eläisi muiden odotusten mukaisesti.

Olen retku, mutta en häpeä sitä.

”Homma ei toimi niin, että pannaan rikkinäisiä ihmisiä yhteen.”

Helsinkiläinen Kharouf, 26, kertoo:

Koulussa olin vähän opettajien lellikki.

Yritän päästä psykoterapiaan

Suomessa ihmisten halutaan itsenäistyvän tosi varhain

Pojat eivät puhu paljon mistään.

Parina vuonna mietin, selviänkö vuoden loppuun.

Hyvää tässä on se, ettei minulle varmaan tule keski-iän kriisiä.

Puhun kolmea kieltä ja opettelen neljättä.

Tinderkin on tosin ihan kamala, sen käyttäminen on matka helvetin läpi.

Nuorempana olin ihan toivoton romantikko.

Tulevaisuudessa haluaisin tehdä jotain, josta on hyötyä muille.

Valtterin ja Kharoufin nimet on muutettu. Kharouf kieltäytyi kuvauksesta.