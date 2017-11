Asunnossa poltettiin aromaattista lyhtyä Kampissa – Seurauksena hälytys ”vaarallisen aineen onnettomuudesta” ja seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä oven taakse

Kaupunki

Asunnossa poltettiin aromaattista lyhtyä Kampissa – Seurauksena hälytys "vaarallisen aineen onnettomuudesta"

Helsingin

Myös muun

pelastuslaitos hälytettiin maanantain vastaisena yönä Abrahaminkadulle Kamppiin. Talossa oli huolestuttu epämääräisestä kaasun hajusta.Hälytys tuli kello 1.20, ja ensitietojen perusteella matkaan lähetettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä.Palomiehet jäljittivät aikansa, mistä kaasun haju oikein kantautui. Etsintäoperaatioon osallistunut palomestari ilmoitti kello 1.52, että syy oli saatu selville.”Kaasun hajun lähteeksi paljastui asunnossa poltettu aromaattinen öljylyhty. Pelastuslaitokselle ei toimenpiteitä.”muassa sisustustakat aiheuttavat ajoittain pelastuslaitoksille aiheettomiksi osoittautuvia hälytyksiä. Tuolloin esimerkiksi ohikulkijan huolta ei herätä outo haju, vaan asunnosta kajastava liekkien loimotus, joka saattaa näyttää erehdyttävästi tulipalolta.Hätänumeroon 112 on kuitenkin syytä soittaa matalalla kynnyksellä, mikäli minkäänlaista epäilyä hätätilanteesta herää. On viranomaisten tehtävä selvittää, kuinka vakavasta tapauksesta lopulta on kyse.