Palloa hakkaavat aikuiset kiroilevat kuin merimiehet, ekaluokkalaiset kuuntelevat huuli pyöreänä vieressä – Iltapäiväkerho sai aikuisten älämölön kuriin Meilahdessa

Kaupunki

Palloa hakkaavat aikuiset kiroilevat kuin merimiehet, ekaluokkalaiset kuuntelevat huuli pyöreänä vieressä – Il

Juuri nyt

Erilaiset

Vastaava

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taktiikka

HLK:n