Helsinki myy kuusi Metropolia-ammattikorkeakoulun kiinteistöä Kojamolle 80 miljoonalla eurolla

kaupunki on viimeistellyt Metropolia-kiinteistöjen myynnin asuntosijoitusyhtiö Kojamolle, eli entiselle VVO:lle. Kauppaan kuuluu kuusi kiinteistöä, ja kauppahinta on 80,9 miljoonaa euroa.Kiinteistöt jäävät tyhjäksi, sillä Metropolia-ammattikorkeakoulu on keskittämässä toimintaansa. Metropolia päätti vuonna 2012, että se siirtää toimintansa 20 toimipisteestä neljälle kampukselle vuoteen 2019 mennessä.Helsinki on selvittänyt mahdollisuutta myydä kiinteistöt vuodesta 2012 asti. Kiinteistökaupasta päätti kaupunginvaltuusto toukokuussa 2016.myydyn kiinteistön joukossa on Hietalahdentorin laidalla oleva ammattikorkeakoulun päärakennus, joka valmistui vuonna 1877.Kojamo osti myös Albertinkadun, Kalevankadun ja Eerikinkadun varrella sijaitsevan rakennuskokonaisuuden sekä Agricolankadun, Onnentien, Tukholmankadun ja Sofianlehdon toimipisteet.saama kauppahinta voi vielä kasvaa, jos ostaja kehittää kiinteistöjä ja saa lisää rakennusoikeutta. Helsingin kaupungin mukaan mahdollinen lisähinta olisi kuitenkin pieni suhteessa varsinaiseen kauppahintaan.Kaupassa saaduille miljoonille on jo olemassa käyttökohde, sillä kaupunki käyttää ne Metropolian käyttöön rakentamaansa uuteen Myllypuron kampukseen. Se valmistuu vaiheittain vuosina 2018–2019.Toistaiseksi myydyt kiinteistöt pysyvät Metropolian käytössä. Vuokralaisten nykyiset vuokrasopimukset siirretään sellaisinaan ostajalle.