Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itähelsinkiläinen lapsiperhe otti hänet luokseen asumaan

Kaupunki

Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itä

Shortseihin

Qaderin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tarinalla

Kesällä

Qaderi

Päätöstä

Wallenius

Ihmisoikeusjärjestö

Täysi-ikäistyminen

Kummiperheitä valmennettu Helsingissä lähes sata