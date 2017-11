Kaupunki

Vielä tänäänkin lehden matka toimituspäätteen ruudulta tilaajan aamukahvipöytään on vaikuttava suoritus

Stop

the press! Painokoneet seis!Odottamattoman uutistilanteen saattelema huudahdus kuvasi vuosikymmenet lehtibisnestä, uutishuoneen hektistä tunnelmaa. Romantisoitu kuva deadlinea vastaan kirjoituskonetta hakkaavista reporttereista, tupakansavusta ja pärisevistä lankapuhelimista säilyi mielessä vielä pitkään senkin jälkeen kun todellisuus oli ajanut fiktion edelle.Viikonloppuna 40 vuoden taivaltaan juhliva Sanomalan painotalo on yhtä lailla printtimedian symboleja. Kun mahtava tuotantolaitos otettiin käyttöön, se edusti aikansa tulevaisuudenuskoa.Tänään Helsingin Sanomat on muutakin kuin seitsemänä päivänä viikossa painettava paperilehti. Elämme aikaa, jolloin laatulehden murros tilauspohjaiseksi digimediaksi etenee päivittäin isoin harppauksin. Laadukkaalle, journalistiseen osaamiseen ja kuluttajien tarpeisiin nojaavalle sisällölle on vahvaa kysyntää myös tulevina vuosina.Takavuosina stop the press vääntyi digiapostolien suussa julistamaan sanomalehden kuolemaa. Puuttui uskoa perinteisen median kykyyn uudistua, löytää aikansa ja paikkansa myös digitaalisen kuluttajan elämässä. Puuttui kärsivällisyyttä nähdä, että yhtä lailla kuin kirjalla myös painetulla lehdellä on jäljellä kosolti elinaikaa.Suurin osa tämänkin torstain Hesareista on painettu Sanomalassa. Lehti ei ole sama kuin 40 vuotta sitten. Aika on viilannut rosoja niin prosessista kuin sisällöstäkin.Mutta vielä tänäänkin lehden matka toimituspäätteen ruudulta tilaajan aamukahvipöytään on vaikuttava suoritus. Se ei tapahdu itsestään eikä yksin konevoimin. Sanomalan vuosikymmenet ovatkin pala käsityöläistaidon historiaa. Lehti on alusta loppuun ihmisten tekemä.Tuota perintöä kelpaa kuljettaa digiajassakin.