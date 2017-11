Nainen iski miesystäväänsä keittiöveitsellä kaulaan ja kasvoihin Tuusulassa, yritti vierittää syyn veljensä niskoille – oikeus tuomitsi tapon yrityksestä

Kaupunki

Nainen iski miesystäväänsä keittiöveitsellä kaulaan ja kasvoihin Tuusulassa, yritti vierittää syyn veljensä ni

Miesystäväänsä

Tapon yritys

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Uhrin naisystävän

Esitutkinnan jälkeen

Tuomiotta ei