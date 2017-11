Kaupunki

Vuokrat nousevat nyt kohisten Itä- ja Koillis-Helsingissä – Nousua johtavat valtion tukemat asunnot

vuokrat ovat nousseet vuoden aikana 2,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Nousua vetävät nyt valtion tukemien ARA-asuntojen vuokrat.Vuoden jyrkin vuokranousu on nähty itäisen ja koillisen Helsingin ARA-asunnoissa, joiden vuokrat ovat nousseet vuoden aikana peräti 4,5 prosenttia. Eniten – 4,7 prosenttia – kallistuivat idän ja koillisen vuokrakolmiot sekä- yksiöt.Niiden siivittämänä vuokrat nousivat Helsingin itä- ja koillislaidoilla enemmän muin missään muualla Suomessa.Vielä tuntuvammin ovat nousseet Kuopion ARA-kolmioiden vuokrat.asunnoissa on etenkin Helsingin keskustan alueella tullut vuokralaisten maksukyvyn katto vastaan, mutta kaupungin laitamilla vuokranantajat ovat kiristäneet vuokria edelleen.Valtion tukemien asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,6 prosenttia, ja vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kallistuivat 2,4 prosentilla.ovat valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, joita omistavat muun muassa kunnat. Säännösten mukaan niiden on tarjottava asuntojaan ensisijaisesti kiireellisessä asunnontarpeessa oleville, pienituloisille ja vähävaraisille hakijoille.ARA-vuokrat ovat tuntuvasti edullisempia kuin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat. Isoimpia ARA-vuokria peritään Vantaalla.