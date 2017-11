Käsienpesujauheeksi naamioitua vesipiipputupakkaa virtasi tonnikaupalla Arabiemiirikunnista Vantaalle – yli miljoonan euron verot ja tullimaksut jäivät maksamatta

Kaupunki

on tutkinut suunnitelmallista vesipiipputupakan salakuljetusta Arabiemiirikunnista Suomen kautta Saksaan ja Ranskaan. Toiminta oli myös laajamittaista, sillä vesipiipputupakkaa salakuljetettiin kuudella eri kerralla yhteensä yli 3 000 kiloa.”Näiden erien vältetyt verot ja maahantuontimaksut ovat yhteensä yli miljoona euroa”, Tulli tiedotti perjantaiaamuna.kiinni salakuljetustoimintaan, kun se takavarikoi viime helmikuussa Arabiemiirikunnista Suomeen saapuneen 690 kilon vesipiipputupakkalähetyksen. Ilmoituksen mukaan pakkauksissa olisi pitänyt olla käsienpesujauhetta.Lähetyksen määränpääksi oli nimetty Latvia. Passitusmenettelyyn asetettua lähetystä ei ollut kuitenkaan Tullin mukaan todellisuudessa tarkoitus lähettää Suomesta Latviaan, vaan se yritettiin lähettää tullaamattomana ja Vantaalla toimivan rahtiyrityksen kuljettamana Saksaan.Tulli kuitenkin tarkasti lähetyksen määränpään muuttuessa. Laatikoista löytyi kilon painoisia muovipusseja, joiden sisällä oli vesipiipputupakkaa – ei siis passitukseen asetettua käsienpesujauhetta.mukaan vesipiipputupakkaa ehdittiin salakuljettaa joulukuusta 2016 lähtien vastaavalla tavalla viisi eri kertaa. Kaikki lähetykset lähtivät liikenteeseen Arabiemiirikunnista, ja kaikkien pakkausten piti ilmoituksen mukaan sisältää käsienpesujauhetta.Tullin selvitysten mukaan aikaisemmat vesipiipputupakkalähetykset kulkivat Vantaan kautta Ranskaan.on operoinut Tullin mukaan Suomessa mies, joka nouti Arabiemiirikunnista saapuneet lähetykset ja vei lastit Vantaalla toimivien rahtiyritysten edelleenkuljetettavaksi. Perille asti päässeiden lähetysten vastaanottajat Ranskassa olivat yksityishenkilöitä.Kun lähetykset olivat jatkaneet matkaansa Vantaalta, palasi Suomen-linkkinä toiminut mies tyhjällä pakettiautollaan Latviaan. Siellä miehen epäillään lastanneen autonsa edullisimmalla mahdollisella pesupulverilla, jonka hän tulliselvitti Latvian tullissa.Vesipiipputupakkaa salakuljetettiin Suomen tullin selvitysten mukaan kuudella eri kerralla kaikkiaan 3 080 kiloa. Vältetyt verot ja maahantuontimaksut olivat yli 1 143 000 euroa.koko salakuljetusoperaation johtajaksi venäläistä miestä, joka on palkannut latvialaisen miehen lähetysten salakuljettajaksi.Epäillystä johtohahmosta tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys, jonka perusteella hänet otettiin kiinni Kroatiassa. Sen jälkeen mies kuljetettiin Suomeen.Tapaukseen liittyen on ollut vangittuna myös toinen henkilö.salakuljetusvyyhteä törkeänä veropetoksena. Esitutkinta on nyt valmistunut, ja asia siirtynyt syyteharkintaan.