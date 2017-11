HSTV:n suora lähetys vie aamulla kello 05.09 alkaen länsimetron kyytiin – Katso laskurista, kauanko sitä pitää vielä odottaa

Kaupunki

HSTV:n suora lähetys vie aamulla kello 05.09 alkaen länsimetron kyytiin – Katso laskurista, kauanko sitä pitää

Kuinka kauan on aikaa länsimetron lähtöön? Sitä on kysytty vuosia, ja HS:n länsimetrolaskuri kertoo vastauksen tässä:







Ensimmäinen Helsingin ja Espoon rajan ylittävä juna lähtee Matinkylästä lauantaiaamuna kello 5.09, ja ensimmäinen pitkä metromatka Espooseen alkaa Vuosaaresta kello 5.15.



HS on mukana molemmissa junissa ja seuraa metron sekä sen matkustajien liikkeitä pitkälle päivään, hetki hetkeltä ja suorana videolähetyksenä. Lähetys alkaa noin kello 05.00 lauantaiaamulla.



Yhdensuuntainen metromatka Matinkylästä Vuosaareen kestää 41 minuuttia, mutta Mellunmäen haaran ajo edellyttää vaihtoa Itäkeskuksessa. Metron avauspäivän menoa voit seurata heti aamusta reaaliajassa tämän uutisen yhteydessä.