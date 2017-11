Kaupunki

Videokooste länsimetron ensimmäisestä päivästä: Pitkä jono, vapputunnelmia asemalaitureilla ja suuri helpotus

Ilmassa

Aamuiset odotuksen hetket

”Itä meets länsi” länsimetrolla

Pääsuunnittelija riemuitsee Tapiolan asemasta

HKL:n Ville Lehmuskoski helpottuneissa tunnelmissa

Liukuportaissa pieniä ongelmia