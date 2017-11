Länsimetro yhdistää perheen, nostaa asunnon arvoa ja saa tuntemattomat juttusille – HS kysyi, mitä uudet asemat merkitsevät niiden käyttäjille

Kaupunki

Länsimetro yhdistää perheen, nostaa asunnon arvoa ja saa tuntemattomat juttusille – HS kysyi, mitä uudet asema

Pirkko Lehtovaara, Lauttasaaren asema: ”Tulimme fiilistelemään omaa pysäkkiä”

”Olemme

Jenni Hiidensilta, Koivusaaren asema: ”Pisimmät portaat ja hauska tunnelma”

”Luimme

Mari Seppänen, Keilaniemen asema: ”Töissä Iso omenassa metroa on odotettu jo pitkään”

Ӏitini

Hieu Nguyen, Aalto-yliopiston asema: ”Todella makea asema ja arkkitehtuuri”

”Olemme

Johan Sirén, Tapiolan asema: ”Uusi metro yhdistää lopulta koko perheen”

”Olemme

Lea Mattila, Urheilupuiston asema: ”Ostimme metropäätöksen pohjalta asunnon”

”Kyllä

Ostimme

Anne Kuvaja, Niittykummun asema: ”Ihmiset puhuvat eivätkä tuijota puhelimia”

”Tulimme

Sami Törmä, Matinkylän asema: ”Lapset voivat kulkea itse metrolla”

”Asumme

lauttasaare­laisina seuranneet pitkään, miten tämä homma edistyy. Nyt tulimme fiilistelemään uutta pysäkkiä, ja meitä kiinnostaa mennä katsomaan, miltä muutkin uudet asemat näyttävät.Ei tämä Lauttasaari mitenkään erityisesti vielä säväyttänyt. Asemalla oli kyllä sellonsoittajia ja Lauttasaaressa enemmän väkeä kuin normaalisti.Meiltä ei kotoa oikein kävele metrolle, joten menemme varmaan edelleen omalla autolla Isoon Omenaan.”ystäväni kanssa Hesarista, että täällä Koivusaaressa on pisimmät portaat, joten tulimme katsomaan niitä. Täällä on positiivinen ja hauska tunnelma. Innostus johtuu ehkä juuri siitä, että tätä on odotettu niin kauan.Länsimetroon on tehty taideasemia. En tiedä, onko esimerkiksi Hakaniemen asemalla taidetta, joka on jäänyt minulta huomaamatta, mutta eivät vanhat asemat näin hienoja ole. Ehkä niitäkin innostutaan nyt uudistamaan.Asun Ruoholahdessa, ja kuljen töihin Ruskeasuolle metrolla. Pitääköhän entisen päätepysäkkiläisen nyt ruveta juoksemaan metroon?”oli ennen töissä Keila­niemessä, mutta nyt tulin vain tutustumaan uuteen asemaan. Kierrämme poikaystäväni kanssa kaikki Espoon asemat, sillä hän on ollut työnsä kautta mukana suunnittelemassa metroa.Omassa arjessani en ala kulkea metrolla, mutta olen töissä kahvilassa kauppakeskus Isossa Omenassa, ja siellä metropysäkki varmasti näkyy.On metron valmistumista töissä jo innokkaasti odotettukin, se toivottavasti vaikuttaa asiakasmäärään.”matkalla Kamppiin ravintolaan juhlistamaan länsimetroa kaverien kanssa!Asun Otaniemessä ja opiskelen täällä, ja olemme kaikki odottaneet metroa viimeiset kolme vuotta.Uusi asema on todella makea, pidän sen arkkitehtuurista. Muistaakseni siitä järjestettiin aikanaan kilpailu.Metrolla aion kulkea Aalto-yliopiston pysäkiltä Kamppiin ja Isoon Omenaan, töihin en sillä pääse.”poikani Mion kanssa odottaneet innolla metroa! Kotipaikkani on Tapiola, born and raised, ja Mion iso­vanhemmat asuvat täällä, joten aloitimme kierroksen täältä. Tarkoitus oli oikeastaan tulla pizzalle, mutta ei maltettu vielä jäädä syömään, kun metro oli Miolle se juttu.Toiset mummu ja ukki asuvat Vuosaaressa, joten länsimetron myötä perheemme yhdistyy. Muutamme itse pian Kivenlahteen. Kun metro saadaan sinne, koko perhe on metron varrella. Puhetta on ollut vuodesta 2022, mutta suhtaudun aikatauluun rennolla asenteella: otan metron vastaan sitten kun se valmistuu.”tätä on odotettu!asunnon tästä vierestä Niitty­maasta vuonna 2007, juuri ennen lopullista päätöstä metron rakenta­misesta. Metron tulo oli suuri tekijä ostopäätöksessä. Sen jälkeen olemme kymmenen vuotta odottaneet, vihaisinakin. Olemme olleet todella pettyneitä ja surullisia myöhästymisistä ja kustannusten noususta, ja odotan vielä niistä lopullista pyykinpesua.Toivottavasti virheistä opitaan, mutta nyt katsotaan eteenpäin. Työmatkani lyheni tämän myötä 25 minuuttia. Kaupunkilaisten yhteenkuuluvuus varmasti myös lisääntyy.”miehen kanssa Varkaudesta Helsinkiin viettämään päivää, ja olihan tämä nähtävä kun juuri avasivat. Asemat vaikuttavat hienoilta, ovat vielä siistit ennen kuin ne sotketaan. Tämä Niittykumpu erityisesti, otin juuri videotakin.Kävimme päädyissä asti, Vuosaaresta Matinkylään ja takaisin. Onhan täällä Espoon päädyssä toisenlainen tunnelma kuin Itäkeskuksessa, mieluummin tänne tulee ostoksille.Metrossa istuessa tänään huomasimme, että oli keskustelua. Ihmiset puhuivat keskenään, eivätkä istuneet naama kiinni puhelimessa.”Nöykkiössä, ja tulimme perheen voimin haistelemaan, olisiko metrosta oikeasti meille liikkuma­välineeksi.Laskimme minuutteja, ja näyttää kuitenkin siltä, että se olisi hidastamassa matkantekoa autoon verrattuna, sillä meidän täytyy ottaa linja-auto ja vaihtaa metroon.Sen sijaan ruuhkat länsiväylällä voivat nyt vähentyä, eli länsimetro on kuitenkin positiivinen asia.Ainakin metro näyttää puhtaalta ja sujuvalta. Voi olla, että lapset voivat isompana alkaa kulkea itse metrolla urheilupuistoon.”