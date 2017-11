Suuri metrolauantai sujui pehmeästi siihen nähden kuinka paljon liikkeellä oli ”kokemattomia metronkäyttäjiä” – HSL:n arvion mukaan matkustajia oli yli 200 000

Kaupunki

Suuri metrolauantai sujui pehmeästi siihen nähden kuinka paljon liikkeellä oli ”kokemattomia metronkäyttäjiä”

”Välillä junia hajoaa eikä sille oikein voi mitään.”

avautuminen sai lauantaina ihmismassat liikkeelle Helsingissä ja Espoossa. HSL:n mukaan metrossa matkustettiin normaalia lauantaita enemmän. Alustavan arvion mukaan metrolla kulki lauantaina noin 220 000 ihmistä.HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski https://www.hs.fi/haku/?query=ville+lehmuskoski vietti länsimetron avajaisten jälkeistä päivää helpottuneissa tunnelmissa.”Tunnelmat ovat tosi hyvät. Hienostihan länsimetroliikenteen alku sujui”, Lehmuskoski kertoi Helsingin Sanomille sunnuntaina.”Oli hienoa nähdä, että ihmiset olivat tosi hyvillä mielin ja iloisina liikkeellä. Näkyi, että kaupunkilaiset olivat odottaneet kovasti tätä”, Lehmuskoski sanoo.Hänellä ei vielä sunnuntaiaamuna ollut tarkkaa tietoa metromatkustajien määrästä, mutta HSL:n arvio kuulosti hänestä uskottavalta.”Silmämääräisiin havaintoihin perustuen voisi sanoa, että matkustajia oli lauantaina päivällä enemmän kuin arkena.”mukaan metron uusi ulottuvuus Ruoholahdesta länteen aina Espoon Matinkylään asti tuo arkipäiviin 45 000 metromatkustajaa lisää.Metrolinjaston laajentuminen Espooseen oli iso päivä myös HSL:lle.”On suuri asia, että liikenne on lähtenyt käyntiin ilman ongelmia ja eteläinen Espoo ja Lauttasaari on saatu osaksi raideliikenteen verkostoa”, sanoi HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi https://www.hs.fi/haku/?query=suvi+rihtniemi yhtiön tiedotteen mukaan lauantaina.Lauantaina liikenne sujui HKL:n Lehmuskosken mukaan mallikkaasti pieniä, minuutin tai parin, viivästyksiä lukuun ottamatta. Iltaviiden jälkeen tapahtui isompi pysähdys, kun yksi metrojuna hyytyi Puotilan aseman lähellä. Asialla ei ollut länsimetron avajaisten kanssa tekemistä, Lehmuskoski korostaa.”Välillä junia hajoaa eikä sille oikein voi mitään.”Junarikon johdosta liikenne jouduttiin vähäksi aikaa keskeyttämään ja Itäkeskuksen ja Vuosaaren välisellä linjaston haaralla oli liikenne Lehmuskosken mukaan kokonaan poikki vähän aikaa. Vika saatiin korjattua jo ennen kuutta.”Onneksi se tapahtui kuitenkin vasta illemmalla, kun kansanjuhlaosuus oli päässyt hyvin tasaantumaan ja liikenne saatiin hyvin palautettua”, Lehmuskoski sanoo.Loppuillasta vuorovälit olivat jälleen tasaiset.”Siihen nähden, minkälainen päivä oli ja kuinka paljon liikkeellä oli ihmisiä ja kokemattomia metronkäyttäjiä, pysyttiin tosi hyvin aikataulussa”, Lehmuskoski kertoo.Kokemattomilla metronkäyttäjillä Lehmuskoski viittaa muun muassa pikkulapsiperheisiin, jotka eivät normaalisti käytä metroa vaan tulivat kyytiin mielenkiinnosta ja ehkä kansanjuhlahengen houkuttelemina.alkaa maanantaina. HSL:n arvion mukaan länteen laajentuneella metrolla matkustaa arkisin noin 180 000 ihmistä.HSL muistutti tiedotteessaan metronkäyttäjiä siitä, että Helsingin ja Espoon rajat ylittäville matkoille pitää muistaa ostaa seutulippu.Lehmuskosken mukaan lauantai oli ihmismassoineen hyvä testi, mutta arki tiheämpine vuoroväleineen on todellinen näytönpaikka. Hän suhtautuu alkavaan viikkoon rauhallisesti.Työmatkaliikenteen matkustajat kulkevat metrolla kokeneesti ja rutiininomaisesti.

Nyt uskaltaa jo hengittää vapaammin?

”Joo-o, mutta toki siellä kaikenlaista tulee eteen jatkossakin. Valppaustaso on hyvä pitää yllä ja reagoida asioihin herkästi`”, Lehmuskoski sanoo.