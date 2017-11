Vantaan lastensuojelun työntekijät: Oikeasti täällä on kaaos, vaikka muuta väitetään – ”Tässä puhutaan nyt kuusivuotiaista yrittämässä lyödä puukolla ikäistään”

Kaupunki

Vantaan lastensuojelun työntekijät: Oikeasti täällä on kaaos, vaikka muuta väitetään – ”Tässä puhutaan nyt kuu

”Tilanne

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Haastatellut viisi

Tuhannen

Johto

Mitä

Sekä