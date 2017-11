Vantaalaismies piti 10 vuotta hallussaan toisen miehen kirjaa – riidassa lähdettiin käräjöimään, mies joutuu ostamaan teoksen 25 eurolla

Kaupunki

ei käsitellä pelkästään rikosasioita, vaan setvittäväksi tulee myös riita-asioita. Kovin pienikin suksien ristiin meneminen saattaa oieta vasta oikeusoppineiden käsittelyssä – todisteena tästä toimii esimerkiksi vantaalaismiehen ja keravalaismiehen tuore riita.Riidan ytimessä ovat taidegrafiikkavedos, Elokuvan historia -niminen kirja sekä cd-levy, joka sisältää erään elämäkerran. Nämä tavarat olivat siirtyneet vuosien varrella keravalaismiehen hallusta vantaalaismiehelle, mutta rahaa ei liikkunut takaisinpäin.Perimmäinen ongelma muodostui siitä, että tavarat alun perin omistanut mies käsitti myyneensä omaisuuttaan. Vedoksen, kirjan ja cd-levyn haltuunsa saaneen miehen mielestä kyse ei kuitenkaan ollut ainakaan vedoksen ja cd-levyn osalta mistään kaupanteosta.mukaan mies selitti cd-levyn jäämistä yli kymmeneksi vuodeksi hänen haltuunsa siksi, että oikea omistaja ei hakenut sitä takaisin.”Vastaaja on kertonut, että kantaja toimitti cd-levyn vastaajalle, jotta tämä tulostaisi siellä olevan kirjan kantajalle. Vastaaja on yrittänyt palauttaa cd-levyn kantajalle”, Vantaan käräjäoikeuden tuomiopapereissa kerrotaan.Myös 11 vuotta pois omistajaltaan olleen taidegrafiikkavedoksen osalta kyse oli miehen mukaan siitä, että toinen mies yksinkertaisesti hylkäsi omaisuutta muiden käsiin. Miehen mukaan omistaja toi 300 euron arvoisen vedoksensa oma-aloitteisesti hänen työhuoneelleen.Mies jäi siihen käsitykseen, että omistaja yrittää etsiä jonkin kolmannen osapuolen ostamaan teoksen. Hän kiistää lupautuneensa itse koskaan ostamaan vedosta. Taideteosta ei haettu pois miehen työhuoneelta.Vedoksen omistaja puolestaan kertoi oikeudessa pyytäneensä taideteosta useita kertoja takaisin.Elokuvan historia -kirjan suhteen miesten versiot tapahtumien kulusta ovat lähimpänä toisiaan. Kirjaa kymmenen vuotta hyllyssään pitänyt mies myönsi oikeudessa sopineensa aikoinaan ostavansa kirjan, mutta hinnasta ei päästy sopuun. Ostaja ei ymmärtänyt sitä, että myyjä pyysi kirjasta 50 euroa, vaikka kyseistä kirjaa sai samaan aikaan kirjakaupasta 25–27 euron hintaan.eivät saaneet sovittua tavarasotkua keskenään, asian puiminen eteni Vantaan käräjäoikeuteen.Riita-asiassa näyttötaakka on pääsääntöisesti väitteen esittäjällä. Tässä tapauksessa siis esineiden virallisen omistajan tuli näyttää kanteensa toteen.Käräjäoikeus katsoi, ettei kanteen nostanut mies esittänyt sellaista näyttöä, että toinen mies olisi laiminlyönyt velvollisuutensa palauttaa vedos ja cd-levy. Elokuvan historia -kirjan suhteen tilanne oli oikeuden mielestä se, että kirjaa kymmenen vuotta hallussaan pitäneen miehen pitää maksaa omistajalle 25 euroa.Tämän lisäksi mies määrättiin maksamaan osa vastapuolen oikeuskuluista, niin ikään 25 euroa.Asian oikeuteen vienyt mies ei siis jäänyt täysin tyhjin käsin, mutta ei hän toisaalta saanut lähimainkaan sellaista määrää korvauksia, joita hän oli hakemassa. Hän vaati kokonaisuudessaan lähes 1 500 euron korvauksia.Vähäiset korvaukset eivät tyydyttäneet miestä, joten hän yritti jatkaa riidan selvittelyä hovioikeudessa.Helsingin hovioikeus ilmoitti kuitenkin maanantaina antamassaan päätöksessä, että perusteita jatkokäsittelyluvan myöntämiselle ei ole. Käräjäoikeuden ratkaisu jäi siis pysyväksi.