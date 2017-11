Kaupunki

Husin hallitus päätti, että Hus on jatkossakin Hus – lyhenteet Hushp ja Hushpky eivät saaneet kannatusta

se on päätetty: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä lyhennetään Hus.Niin siis on lyhennetty tähänkin asti, mutta Husin hallitus käsitteli lyhenneasiaa erikseen kokouksessaan maanantaina.Päättäjät tyrmäsivät esimerkiksi muodot Hushp tai Hushpky, joiden mallin mukaisia lyhenteitä muissa sairaanhoitopiireissä on käytössä. Hus siis saa olla Hus, koska lyhenne on helppo lausua ja vakiintunut käyttöön.lyhenteen pohtimisen taustalla on valinnanvapaus, jonka myötä iso sairaanhoitopiirikin haluaa miettiä brändiään. Maanantain päätöksessä linjataan myös, että Hus ei ota erikseen käyttöön toista vain markkinointia varten kehitettyä nimeä kuten esimerkiksi Carea Kymenlaaksossa tai Siun sote Pohjois-Karjalassa.Lyhennettä Hus halutaan myös suosia ennemmin kuin Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan viittaavaa lyhennettä Hyks.Kansainvälisissä yhteyksissä tämä aiotaan ratkaista niin, että Hus olisi lyhenne myös englanniksi ja ruotsiksi, mutta keskimmäinen kirjain viittaisikin näissä kielissä yliopistoon eikä maakunnan nimeen.