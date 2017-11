Kaupunki

Helsinki laajentaa ja kunnostaa kouluja Myllypurossa ja Haagassa

Helsinki

Myllypurossa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pohjois-Haagassa

aikoo remontoida ja laajentaa lähitulevaisuudessa Myllypuron peruskoulua ja Pohjois-Haagan ala-astetta.Myllypuron koulua laajennetaan 860 lapselle ja nuorelle sopivaksi sekä Pohjois-Haagan 525 lapselle. Molemmissa paikoissa valmista pitäisi olla vuonna 2020.Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee tiistain kokouksessaan kumpaakin kouluremonttia.ennen alakoulun käytössä ollut sivutoimipiste Neulapadontiellä on purettu reilu vuosi sitten. Koululaiset ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan opiskelevat kahdessa rakennuksessa Yläkivenrinteellä sekä tänä syksynä avatussa tilapäisessä paviljongissa.Koululaiset tarvitsevat lisää tilaa myös siksi, että lasten määrä alueella on kasvussa. Niinpä nyt kunnostetaan loppuun yläkoulun käytössä aiemmin ollut rakennus ja rakennetaan lisää neliöitä, joiden avulla vierekkäin sijaitsevat koulutalot yhdistetään toisiinsa. Samalla tiloja muutetaan vastaamaan paremmin nykyisen opetussuunnitelman vaatimuksia.Myllypurossa laajennustöiden olisi tarkoitus alkaa tammikuussa 2019 ja valmistua marraskuussa 2020. Rakennustyöt maksavat noin 14 miljoonaa.Neulapadontielle puolestaan aletaan ensi vuonna rakentaa nykyistä suurempaa päiväkotia.lapsia on jo nyt enemmän kuin nykyiseen koulurakennukseen Tolarintielle sopii. Osa käykin koulua väliaikaisissa tiloissa Mäkipellontiellä. Alueen lasten määrän lasketaan kasvavan myös seuraavalla vuosikymmenellä voimakkaasti.Niinpä koulutaloa sekä laajennetaan että kunnostetaan. Suunnitelmissa on esimerkiksi uusi liikuntasali ja monikäyttöisiä opetustiloja 6–9 lapsiryhmälle.Rakentamisen on tarkoitus alkaa kesällä 2019 ja loppua vuoden 2020 joulukuussa. Remontin aikana lapset siirtyvät kaikki väistöön Mäkipellontielle. Rakennushanke maksaa noin 19 miljoonaa euroa.Myös Pohjois-Haagaan suunnitellaan lisäksi uutta päiväkotia, mutta se ei tule koulun yhteyteen.