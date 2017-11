Lommilan kiistelty kauppakeskuskaava sai lainvoiman – Uusi jättikauppakeskus voisi avautua 2020-luvun alkupuolella

Kaupunki

Lommilan kiistelty kauppakeskuskaava sai lainvoiman – Uusi jättikauppakeskus voisi avautua 2020-luvun alkupuol

Kiistelty

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kesko

Kauppakeskuksen

Kun kaupunginvaltuusto

Lisäys: Juttuun lisättiin Hok-Elannon kiinteistöjohtajan kommentit 21.11. kello 15.28.