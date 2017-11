Jan Vapaavuori lopetti Ruotsin lipun ylivallan Helsingin paraatipaikalla – Kaupungintalolla liputetaan kokeeksi Suomen lipulla joka päivä ja yö

Kaupunki

Jan Vapaavuori lopetti Ruotsin lipun ylivallan Helsingin paraatipaikalla – Kaupungintalolla liputetaan kokeeks

sinivalkoinen lippu liehuu vastedes yötä päivää Helsingin kaupungintalon katolla. Helsingin kaupunki haastaa näin Ruotsin suurlähetystön, jonka sinikeltalippu on tähän asti hallinnut yksinään kauppatorin maisemaa.”Kun mereltä käsin lipuu pääkaupunkiimme, näkee tulija vain yhden lipun: Ruotsin suurlähetystön katolla liehuvan Ruotsin lipun. Itsenäisyyspäivän aatosta lähtien hänet toivottaa tervetulleeksi myös kaupungintalon katon valaistu Suomen lippu”, sanoo pormestarikaupungin tiedotteessa.on Vapaavuoren oma päätös. Suomen lippu nousee kaupungintalon katolle itsenäisyyspäivän aattona ja pysyy siellä vuoden 2018 loppuun asti, yöt päivät läpeensä.Ympärivuorokautinen liputus on sisäministeriön puoltama kokeilu. Tähän asti Kauppatorilla on nähty Suomen lippu vain liputuspäivinä eikä koskaan öisin. Presidentinlinnan salossa on lisäksi päiväsaikaan presidentin lippu, jos tasavallan presidentti on paikalla.mukaan Suomen lipulla liputtaminen päättyy juhannusyötä lukuun ottamatta illalla auringon laskiessa, mutta viimeistään kello 21.100-vuotiaan Suomen itsenäisyyspäivänä kaikkia kehotetaan liputtamaan yli yön, itsenäisyyspäivän aatosta kello 18 itsenäisyyspäivän iltaan kello 22 asti.Pimeän aikana lippu tulee valaista, ja niin aiotaan tehdä myös Helsingin kaupungintalolla.