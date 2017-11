Päätös Helsingin suurmoskeijasta siirtyy epämääräiseen tulevaisuuteen, hakijat perääntyivät – ”Tässä on ollut erilaista päivitystä ja muuta”

Kaupunki

Päätös Helsingin suurmoskeijasta siirtyy epämääräiseen tulevaisuuteen, hakijat perääntyivät – ”Tässä on ollut

Helsinkiin

Suurmoskeija- ja monitoimikeskushankkeen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Liittyykö

Pia Jardin

Helsingin

HS

Helsingin kaupunki