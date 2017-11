Kaupunki

Miestä puukotettiin rappukäytävässä keskellä päivää Helsingin Pihlajamäessä

Helsingin

Helsingin poliisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

poliisilla on tutkittavanaan tapaus, jossa 25-vuotiasta miestä puukotettiin kerrostalon rappukäytävässä Pihlajamäessä.Hätäkeskukseen tuli ilmoitus puukotuksesta tiistaina hieman ennen viittä iltapäivällä. Useat poliisipartiot lähtivät selvittämään asiaa.Tapahtumapaikalla poliiseille selvisi, että uhria oli lyöty teräaseella takareiteen. Rikoksesta epäilty, uhrin tavoin vuonna 1992 syntynyt mies oli jo lähtenyt karkuun.ilmoitti keskiviikkona, että epäillyn henkilöllisyys on selvillä. Puukotuksen aikaan paikalla oli myös tiettävästi miehiä vuotta nuorempi nainen, jonka henkilöllisyys on niin ikään poliisin tiedossa.Uhri ja rikoksesta epäilty tuntevat poliisin mukaan toisensa. Puukotusta edelsi jonkinlainen riita rappukäytävässä.Tapausta tutkitaan rikosnimikkeellä törkeä pahoinpitely. Poliisi ei tutkinnallisista syistä tiedota asiasta toistaiseksi tämän yksityiskohtaisemmin.