Mies ryösti naiselta lompakon Oulunkylässä, poliisi kaipaa tietoja epäillystä

Oulunkylässä ryöstettiin nainen sunnuntaina runsaat kaksi viikkoa sitten 5. marraskuuta, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessaan.Nainen oli asioinut liikekeskus Ogelissa ja oli palaamassa autoonsa. Hän tapasi miehen portaissa, jotka laskeutuvat Oulunkyläntielle. Mies vaati naiselta rahoja, löi naista kasvoihin ja tönäisi hänet vasten seinää.aikana mies sai naisen lompakon käsiinsä. Lompakossa oli vähän rahaa ja muuta vähäarvoista omaisuutta.Uhri ei saanut vakavia vammoja, mutta väkivallan takia poliisi tutkii tapahtumaa ryöstönä. Poliisi kaipaa tietoja ryöstäjästä.Ryöstäjä on uhrin mukaan suomea puhuva noin 30-vuotias mies, jonka pituus on noin 170–175 senttimetriä. Mies on normaalivartaloinen, ja tapahtuma-aikaan hänellä oli silmälasit. Mies on ennen ryöstöä liikkunut liikekeskus Ogelissa.