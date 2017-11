Taksikuski raiskasi illan viimeisen asiakkaan Helsingin Suutarilassa ja valitti tuomiostaan – hovioikeus piti tuomion ennallaan

Kaupunki

Taksikuski raiskasi illan viimeisen asiakkaan Helsingin Suutarilassa ja valitti tuomiostaan – hovioikeus piti

Taksinkuljettaja

Nainen

Tuomitulla

raiskasi naisen ajomatkan päätteeksi Helsingin Suutarilassa marraskuussa 2014.Taksinkuljettaja oli valittanut Helsingin hovioikeuteen käräjäoikeuden antamasta vuoden ja kuuden kuukauden ehdollisesta tuomiosta.Helsingin hovioikeus ei muuttanut tuomiota, vaan katsoi taksinkuljettajan syyllistyneen raiskaukseen.Nainen oli palaamassa ravintolasta kotiinsa taksilla. Kun naisen tuttu jäi taksista pois, nainen jatkoi matkaa kuljettajan kanssa kahden. Nainen oli kuljettajan kertoman mukaan hänen viimeinen asiakkaansa.Naisen kodin lähettyvillä olevalla parkkipaikalla taksinkuljettaja oli pyytänyt kyydittävää istumaan viereensä etupenkille. He juttelivat ja jossain vaiheessa nainen oli huomannut taksinkuljettajan siittimen paljaana.lähti taksista ja taksinkuljettaja hänen peräänsä. Naisen mukaan taksinkuljettaja oli ulkona ottanut häntä takaapäin kiinni ja tunkeutunut hänen housujen ja legginssien läpi siten, että oli työntänyt sormensa naisen emättimeen. Kun paikalle oli tullut auto, joka vilkutti valoja, taksinkuljettaja pelästyi ja nainen pääsi lähtemään kotiinsa.Nainen oli mennyt kotiin, jossa silloinen miesystävä oli ollut. Miesystävän mukaan nainen oli kotiintullessaan hysteerinen ja itkuinen ja laskenut alleen. Miesystävä soitti poliisit paikalle, jotka jututtivat miesystävän lisäksi myös taksissa aiemmin istunutta tuttua. Näiden henkilötodistelut tukivat naisen kertomusta oikeudessa.Taksinkuljettaja oli väittänyt käräjäoikeudessa häntä kuultaessa naista aloitteelliseksi seksuaalisessa kanssakäymisessä ja kertonut, että nainen oli pyytänyt häntä luokseen asuntoonsa. Oikeuden mielestä tämä ei ollut uskottavaa muun muassa siksi, että naisen silloinen mies ja lapset olivat kotona.Oikeuden mielestä tekoa ei voi pitää suunnitelmallisena, mutta teko on kohdistunut taksinkuljettajan ennalta tuntemattomaan henkilöön, joka on ollut hänen asiakas.ei ole aiempaa rikostaustaa. Lisäksi koska taksinkuljettaja ole kohdistanut naiseen väkivaltaa ja menettelyllä oli suhteellisen lyhyt kesto, oikeus arvioi, että rikoksesta ilmenevä syyllisyys ei edellytä vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.Helsingin hovioikeus ei siis muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, vaan katsoi taksinkuljettajan syyllistyneen raiskaukseen. Hovioikeuden tuomioon voi hakea valituslupaa.