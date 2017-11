Espoossa heräsi huoli nuorten mahtumisesta oman kaupungin lukioihin – kaupunki päätti alentaa keskiarvorajaa ja lisätä opiskelupaikkoja

Kaupunki

Espoossa heräsi huoli nuorten mahtumisesta oman kaupungin lukioihin – kaupunki päätti alentaa keskiarvorajaa j

Espoo

Espoolaisten

aikoo lisätä lukiopaikkoja ensi vuonna, jotta entistä isompi osa nuorista mahtuisi oman kaupungin lukioihin.Espoon ja Kauniaisten lukioihin suunnitellaan yhteensä 1 755 aloituspaikkaa ensi lukuvuodelle, jolloin määrä kasvaisi 54 paikalla. Keväällä luvataan vielä tarkistaa, riittääkö tämä lisäys.Espoossa poliitikot käsittelivät asiaa keskiviikkona, Kauniaisissa jo aiemmin. Paikkoja suunnitellaan lisää Etelä-Tapiolan, Haukilahden, Kaitaan, Pohjois-Tapiolan ja Viherlaakson lukioihin. Myös englanninkielistä opetusta lukioissa on tarkoitus lisästä.Koulupoliitikot linjasivat samalla, että keskiarvoraja Espoon lukioihin asettuisi tasan seitsemään. Tavoite oli tällainen myös viime haussa, kesällä raja kipusi kuitenkin lukemiin 7,83. Ero oli erityisen merkittävä noin 170 espoolaisnuorelle, joista osa tosin sai myöhemmin muun opiskelupaikan tai pääsi sittenkin varasijalta lukioon.lukioiden alimmat sisäänpääsyrajat ovat nykyisin tiukempia kuin naapurikaupungeissa. Kyse ei ole siis pelkästään kaikkein halutuimpien lukioiden kymppiä hipovista keskiarvoista vaan ihan tavallisista lukioista.Espoon lukioihin tulee melko paljon opiskelijoita muista kunnista, toisaalta Espoosta moni myös lähtee lukioon Helsinkiin. Keskiarvorajat ovat silti useina vuosina olleet niin korkeita, että päättäjät ovat huolissaan kaupungin omien nuorten mahtumisesta kouluihin.Koulutustakuu eli tavoite tarjota jokaiselle nuorelle jokin opiskelupaikka toimii Espoossa hyvin. Toisaalta espoolaisnuorista selvästi isompi osuus pyrkii nimenomaan lukioon kuin maassa keskimäärin. Ensimmäinen toive on lukio 75 prosentilla Espoossa, kun koko Suomessa vastaava luku on 45 prosenttia.Peruskoulun päättävä ikäluokka on hivenen tämänvuotista pienempi ensi keväänä, mutta kääntyy sitten taas kasvuun. Poliitikot linjasivat keskiviikkona myös, että lukioiden aloituspaikkoja miettiessä otetaan huomioon myös kymppiluokkien ja maahanmuuttajien lukioon valmistavan opetuksen oppilasmäärät.