HKL:n lyhimmät ja pisimmät kuskit pantiin aikoinaan testaamaan uuden ratikan ohjaamot – Nyt 60 koppia pannaan uusiksi, koska niissä on vaikea työskennellä

Kaupunki

HKL:n lyhimmät ja pisimmät kuskit pantiin aikoinaan testaamaan uuden ratikan ohjaamot – Nyt 60 koppia pannaan

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Samalla

Kuljettajanistuimen

Kaikkia

Raitiovaunujen