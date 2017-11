Naapurit raivostuivat, kun virkistysalue myytiin Kirkkonummella mökkitontiksi – ”En uskalla tulla tänne yksin”, sanoo uusi omistaja

Kaupunki

Naapurit raivostuivat, kun virkistysalue myytiin Kirkkonummella mökkitontiksi – ”En uskalla tulla tänne yksin”

Kirkkonummella

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kun

Kunnan

Etenkin

Punkari

Ympäristöoikeuteen