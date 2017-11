Tikkurilan keskustaa reivataan jälleen uusiksi – Vantaan kaupunki rakentaa Kielotielle jättimäisen toimistorakennuksen

Kaupunki

keskustan katukuva kokee jälleen yhden uudistuksen muutaman vuoden päästä, kun Kielotie 13:ssa sijaitseva kaupungin vanha nelikerroksinen toimistorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi jättimäinen toimistorakennus.Uuteen toimistorakennukseen on määrä keskittää kaupungin eri toimialojen henkilöstöä. Rakennukseen tulisi kaupunginjohtajan, konserni- ja asukaspalveluiden, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimistotiloja.Kaupunki keskittää uusiin tiloihin toimistoja useista, osittain huonokuntoisista tiloista. Tilat mitoitetaan noin 800 työntekijälle. Rakennuksen katutasoon on lisäksi suunniteltu liike-, aula-, näyttely-, kuntosali-, ravintola- ja kokoontumistiloja.puretaan konserniyhtiön omistama nelikerroksinen teräsbetonirunkoinen virastotalo. Rakennusprojekti veisi purettavassa rakennuksessa tällä hetkellä työskentelevät 300 ihmistä kahdeksi vuodeksi evakkoon.Uuden rakennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2021.Talonrakennushanke on määrä kilpailuttaa. Kilpailuilla etsitään hankkeelle suunnittelijaa ja toteuttajaa. Hankinnan tekee Vantaan kaupungin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalo.Vantaan kaupungin on määrä mennä uuteen toimistorakennukseen vuokralle ja sitoutua vuokraamaan valmiit, hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.kaupunginhallitus käsittelee uuden monitilatoimistorakennuksen yhdistettyä tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa kokouksessaan maanantaina. Uuden rakennuksen tarveselvitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa jo kesäkuussa, mutta hankesuunnittelun aikana osa tarveselvityksessä hyväksytyistä keskeisistä lähtökohdista muuttui.Rakennus oli esimerkiksi alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus rakentaa viereiselle Kielotie 15:ssä sijaitsevalle valtion omistamalle tontille.