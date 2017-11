Tontin osuus asunnon hinnasta putosi Suomen kalleimmilla postinumeroalueilla Helsingin keskustassa – Tutkija: ”Täysin vastoin sitä, mitä voisi taloustieteen teorian ja empirian perusteella olettaa”

Kaupunki

Tontin osuus asunnon hinnasta putosi Suomen kalleimmilla postinumeroalueilla Helsingin keskustassa – Tutkija:

Juuri nyt

Tonttimaan

Katso laskurilla maanhinnan muutokset Suomen 20 suurimmassa kaupungissa. (Juttu jatkuu laskurin jälkeen)

Maanmittauslaitos

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maanmittauslaitoksen

Akatemiatutkija

Maanmittauslaitoksen

Muissa

RT tilasi