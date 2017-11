Lapsi teki lumienkeliä ja peittyi ulosteeseen Helsingissä – joidenkin koiranulkoiluttajien välinpitämättömyys sapettaa likapyykin pessyttä äitiä

Kaupunki

Lapsi teki lumienkeliä ja peittyi ulosteeseen Helsingissä – koirankakkakeskustelu käy vilkkaana jopa marraskuu

Lumienkeleihin

Tapaus sai

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS tavoitti

Koiran ulosteiden