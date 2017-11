Äärioikeistolaiset, lapset ja alpakat sulloutumassa itsenäisyyspäivänä samalle torille Töölöön – poliisi: ”Nyt selvitellään, miten näin on päässyt tapahtumaan”

Kaupunki

Äärioikeistolaiset, lapset ja alpakat sulloutumassa itsenäisyyspäivänä samalle torille Töölöön – poliisi: ”Nyt

Helsingin

Ensimmäistä kertaa

”Meidän agendamme on vain luoda lapsille hyvät juhlat täällä Töölössä.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niin sanottu

”Kyllä he varmaankin osaavat ottaa tämän huomioon omassa toiminnassaan.”

Jo useina

Ensimmäistä kertaa