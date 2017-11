Kaupunki

Maa-aineskuorma levisi Kehä I:lle Espoon Laajalahdessa – haittaa liikennettä itään päin

Espoon Laajalahdessa Kehä I:llä on tapahtunut liikennettä haittaava onnettomuus kello 16 jälkeen. Maa-aineskuorma on levinnyt tielle.



Liikenneviraston tieliikennekeskuksen mukaan Kehä I:llä yksi itään päin suuntautuva ajokaista on suljettu. Poliisi ohjaa liikennettä. Onnettomuuspaikka on Ruukinrannantien liittymän tuntumassa.



Tieliikennekeskus arvioi, että onnettomuuspaikan setivimiseen menee aikaa 1–3 tuntia.



Uutinen päivittyy.