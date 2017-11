Pitäisikö Helsingin tarjota paperittomille rokotuksia ja hoitaa heidän diabeteksensä? Valtuusto päättää tänään paperittomien aiempaa laajemmasta terveydenhoidosta, HS seuraa keskustelua hetkeltä

Monissa Euroopan kaupungeissa on päätetty laajemmista palveluista kuin vain kiireellisestä terveydenhoidosta. Ei näyttöä tämän toimimisesta vetotekijänä vaan pikemminkin kustannussäästöistä, kun huolehditaan ja hoidetaan ajoissa eikä työnnetä marginaaliin. https://t.co/Pzq9BooZAH https://t.co/0rNP48OOhs — Paperittomat-hanke (@Paperittomat) November 28, 2017

Keskustelu paperittomien tilanteesta on käynyt kuumana jo ennen valtuuston kokousta. Kokoomus ja perussuomalaiset pelkäävät, että palveluiden laajentaminen houkuttelisi Suomeen lisää paperittomia. Ajattelumallia on sanottu vetovoimateoriaksi. Laajentamista puoltavat poliitikot näkevät hankkeen ennaltaehkäisevänä ja kustannustehokkaana terveydenhoitona. He eivät usko vetovoimateoriaan. Myös kansalaisjärjestöt ovat olleet kysymyksessä aktiivisia.