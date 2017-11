Opettaja nuoli kaulaa, kouri oppilasta haaroista ja katsoi pornoa tunnilla – HS:n ahdistelukyselyyn tuli yli 450 vastausta ja ne ovat karua luettavaa

Kaupunki

Opettaja nuoli kaulaa, kouri oppilasta haaroista ja katsoi pornoa tunnilla – HS:n ahdistelukyselyyn tuli yli 4

Tyttöjen liikunnanope tuli abiristeilylle valvojaksi ja vonkasi varmaan jokaiselta abipojalta illan aikana. Normaalisti hyväkäytöksinen nainen kävi oikein ahnaasti käsiksi tanssilattialla ja kouri jalkovälistä. Hän seurasi vielä käytävällä hytin ovelle asti, muttemme päästäneet sisälle enää hyttiin.

Ala-asteen miespuolinen opettaja halaili ja silitteli tyttöjä. Se tuntui ahdistavalta. Erityisesti tätä tapahtui teknisen työn tunneilla, jossa meitä tyttöjä oli vain muutamia. Opettaja yleensä silitti selkää ja tuli lähelle, kun tarkisti työn etenemistä.

Miespuolinen liikunnanopettaja kiersi liikuntatuntien jälkeen tyttöjen pukuhuoneessa katsomassa, että kaikki käyvät suihkussa. Siis todellakin katsomassa. Hän saattoi sitten myös kommentoida joillekin sanomalla "olen huomannut, että olet tässä joukossa pisimmälle kehittynyt".

Rintojen tuijottamista, härskien vitsien kertomista, utelua seurustelusta, seksuaalista vihjailua. En silloin kertonut kenellekään, en täysin myöskään uskonut, että luin tilannetta oikein. Eihän nyt minua voisi lähennellä aikuinen mies saati, että koulun kuraattori ahdistelisi ketään.

Ei kerrottu henkilökunnalle, oli opittu kätkemään häpeää aiheuttanut tapahtuma.

Pitkään kuvittelin, että ahdistelu oli minun syytäni.

Tuolloin, 90-luvun lopussa, ei tullut edes mieleen että käytöksestä olisi voinut valittaa jonnekin.

Minun oli mahdotonta puhua kenellekään jostain niin häpeällisestä. En osannut nimetä sitä, mitä tapahtui seksuaaliseksi ahdisteluksi.

Puutöiden opettaja neuvoi kaikkia tyttöjä siten, että hän tuli sopimattoman lähelle. Esimerkiksi isoa porakonetta käyttäessä, hän kietoi kätensä ympärille ja painoi kehonsa vasten. Hän puhui myös sopimattomia tytöistä. Asiasta ei kerrottu kenellekään, mutta joka ikinen koulun oppilas tiesi, mitä opettaja tekee.

Opettaja sai oppilailta sukunimensä eteen seksi-lisänimen.

Ainoastaan oppilaat keskenään vitsailivat "siitä pervosta tirkistelijästä”.

Yläkoulussa yksi miesopettaja oli tunnettu härskeistä vitseistään ja se tuotiin ilmi hänen yleisessä lempinimessäänkin.

Olin 12–13-vuotias lapsi, kun ahdistelu koulussa alkoi. Samanikäiset ja ehkä hieman vanhemmat pojat tarttuivat yhtäkkiä kiinni rinnoista ja takapuolesta välitunneilla. Sain kuulla myös jatkuvaa arvostelua vartalostani, jota naureskellen kommentoitiin. Opettajat kuittasivat lähentelyt harmittomana, ”koska pojat ovat selvästi vain ihastuneita”.