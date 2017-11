Kaupunki

Kuorma-autot kolaroivat Hämeenlinnanväylällä – poliisi ohjaa liikennettä

Hämeenlinnanväylällä lähellä Kehä I:n liittymää tapahtui torstaina noin puoli viiden aikaan kahden kuorma auton peräänajo, jossa kukaan ei loukkaantunut. Toinen auto hinataan pois paikalta. Poliisi ohjaa liikennettä.



Turunväylällä Kehä I:n kohdalla samaan aikaan tapahtuneesta onnettomuudesta on haittaa Turun suuntaan ajaville.