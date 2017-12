Viskiä ohikulkijoille jakanut espoolaispoliitikko sai sakkotuomion – rinnasti oikeudessa toimintansa feissaamiseen

Kaupunki

Viskiä ohikulkijoille jakanut espoolaispoliitikko sai sakkotuomion – rinnasti oikeudessa toimintansa feissaami

Liberaalipuolueen

Poliisi keskeytti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Alkoholirikkomuksesta

Juhani Kähärä