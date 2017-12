Nainen katosi keskellä yötä jäljettömiin kotoaan Helsingin Siltamäestä – poliisi pyytää havaintoja suoraan hätänumeroon 112

Kaupunki

Nainen katosi keskellä yötä jäljettömiin kotoaan Helsingin Siltamäestä – poliisi pyytää havaintoja suoraan hät

63-vuotias

Kadoksissa oleva

Poliisi neuvoo

nainen katosi jäljettömiin kotoaan Helsingin Siltamäestä torstain ja perjantain välisenä yönä.Helsingin poliisi pyysi yleisön apua naisen löytämiseen perjantaina iltapäivällä.nainen on 164-senttinen ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on tummat, lyhyet hiukset. Katoamishetkellä hän oli poliisin mukaan pukeutunut mustaan ja lyhyeen toppatakkiin sekä mustiin kenkiin.Erityistuntomerkiksi voi luonnehtia sitä, että nainen käyttää silmälaseja, joiden toinen linssi on peitetty.Poliisi ei ole toistaiseksi julkaissut valokuvaa kadonneesta tai kertonut tämän nimeä.ilmoittamaan mahdolliset silminnäkijähavainnot ja muut katoamistapaukseen liittyvät tiedot suoraan hätäkeskukseen eli numeroon 112.